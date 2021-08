Morawiecki: Ewakuowaliśmy już Polaków i naszych współpracowników do Uzbekistanu

Szef rządu poinformował w środę, ze Polacy przebywający w Afganistanie oraz współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego zostali już ewakuowani do Uzbekistanu. - Wysyłamy tam kolejny Dreamliner, aby pierwsze 50 osób przewieźć już do Polski w bezpieczne miejsce – oświadczył w mediach społecznościowych.

Według rządowych doniesień na polskiej liście ewakuacji jest od 250 do 260 osób. - Zrobiliśmy to co trzeba, żeby ratować zarówno naszych, jak i obywateli Afganistanu, którzy z nami współpracowali, a także przedstawicieli innych państw, bo zostaliśmy poproszeni o taką pomoc logistyczną i operacyjną przez NATO i UE. Polska spełnia zobowiązania i robi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom i sojusznikom – zapewniał Morawiecki.

Jak wcześniej informowały media, we wtorek z Afganistanu ewakuowane zostały dwie Polki wraz z 87 innymi osobami.