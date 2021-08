Polska wyśle wojsko do Afganistanu. Prezydent podpisał postanowienie

Żołnierze mają przebywać w Afganistanie od 18 sierpnia do 19 września b.r.

Jak informuje BBN, prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o skierowaniu do Afganistanu 100-osobowego kontyngentu wojskowego.

Morawiecki: Ewakuowaliśmy już Polaków i naszych współpracowników do Uzbekistanu

Przejęcie stolicy Afganistanu i ewakuacja

W niedzielę talibowie wkroczyli stolicy Afganistanu - Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę, a USA wycofało z kraju część swoich wojsk.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, poinformował, że do stolicy Afganistanu wkrótce wyleci pierwszy polski samolot, którym zostaną ewakuowani przebywający w Kabulu Polacy oraz bezpośredni współpracujący z nimi lokalni urzędnicy. - Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki. Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj - poinformował Morawiecki.