Rozmowy Merkel i Macrona z Putinem. O szczepionce Sputnik V w UE, Nawalnym i sytuacji na wschodzie Ukrainy i w Syrii

Niemiecki rząd potwierdził kilka dni temu, że będzie otwarty na użycie Sputnika V, jeśli zostanie zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków, a rzecznik Merkel Steffen Seibert dodał, że zielone światło ze strony EMA byłoby dla Niemiec warte rozważenia. Odnosząc się do rosyjskiej szczepionki kanclerz powiedziała, że Niemcy „powinny stosować każdą szczepionkę, która została zatwierdzona” przez EMA, a niemieckie ministerstwo zdrowia stwierdziło, że „wszystkie szczepionki są mile widziane, jeśli zostały zatwierdzone przez EMA”.

Z oświadczenie Moskwy wynika, że przywódcy Rosji, Niemiec i Francji mówili o perspektywach rejestracji rosyjskiej szczepionki w Unii Europejskiej oraz możliwości jej wspólnej produkcji w krajach UE. Nie podano, kto poruszył ten temat. Powolne dostawy szczepionek dla krajów Unii sprawiły, że akcja szczepień musiała ulec zmianie. Oczekuje się, że niedobory zaczną się zmniejszać od początku kwietnia, gdy nadejdzie ponad 300 milionów dawek szczepionek Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson i AstraZeneca do końca czerwca.

Francja jest jednak bardziej ostrożna. W zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian oskarżył zarówno Rosję jak i Chiny o używanie szczepionek do zdobycia wpływów na świecie. - Jeśli chodzi o sposób zarządzania, Sputnik V jest bardziej środkiem propagandy i agresywnej dyplomacji niż środkiem solidarności i pomocy zdrowotnej – oznajmił Le Drian w radiu France Info.

Thierry Breton, francuski komisarz UE, który stoi na czele grupy zadaniowej ds. szczepionek w Unii, powiedział, że wspólnota absolutnie nie potrzebuje Sputnika V, bo jest w stanie dostarczyć od 300 do 350 milionów dawek do końca czerwca. Producent Sputnika V zareagował agresywnie, odpowiadając na Twitterze, że Breton był wyraźnie stronniczy: "Jeśli jest to oficjalne stanowisko UE, poinformuj nas, że nie ma powodu, aby zabiegać o zatwierdzenie EMA z powodu Twojego politycznego uprzedzenia."