WHO publikuje raport dotyczący pochodzenia koronawirusa. Wyróżniono cztery źródła, ale tylko jedno jest "najbardziej prawdopodobne"

Raport WHO rozpatrywał cztery źródła przeniesienia się wirusa na ludzi:

Dyrektor WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas konferencji podkreślił, że konieczne jest jednak „głębsze zbadania teorii zgodnie z którą wirus miał wyciec z laboratorium w Wuhanie". Jednocześnie skrytykował Chiny za brak pełnego dostępu do danych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała we wtorek raport dotyczący genezy pochodzenia koronawirusa.

- Wszystkie hipotezy pozostają na stole. Ten raport jest bardzo ważnym początkiem, ale to nie koniec. Nie znaleźliśmy jeszcze źródła samego wirusa - mówił dyrektor WHO. - Znalezienie źródła wymaga czasu i jesteśmy to winni światu, abyśmy mogli wspólnie podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka, że coś takiego może się kiedyś powtórzyć - dodał.