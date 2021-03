Koronawirus: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech i Moderna uruchamiają w UE nowe zakłady i linie produkcyjne swoich szczepionek przeciw COVID-19

Pfizer/BioNTech EMA zatwierdziła też nowy zakład do produkcji szczepionki COVID-19 Comirnaty opracowanej przez BioNTech i Pfizer. Zakład, który znajduje się w Marburgu w Niemczech, będzie wytwarzał zarówno substancję czynną, jak i gotowy produkt. Obecnie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki od EMA obejmuje trzy zakłady produkujące substancje czynne. Szczepionka: Comirnaty

AstraZeneca EMA zatwierdziła do produkcji substancji czynnej szczepionki COVID-19 firmy AstraZeneca zakład Halix znajdujący się w Leiden w Holandii. Pozwoli to zwiększyć całkowitą liczbę zakładów produkcyjnych licencjonowanych do produkcji substancji czynnej szczepionki tej firmy do czterech. Szczepionka: Vaxzevria

Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) przy EMA wydał też pozytywną opinię zezwalającą na transport i przechowywanie fiolek tej szczepionki w temperaturze od -25 do -15 -C (tj. W temperaturze standardowych zamrażarek farmaceutycznych) przez jednorazowy okres dwóch tygodni. Jest to alternatywa dla długotrwałego przechowywania fiolek w specjalnych zamrażarkach w temperaturze od -90 do -60˚C. Ma to ułatwić to szybkie wprowadzenie i dystrybucję szczepionki Pfizer/BioNTech w UE poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na bardzo niską temperaturę w chłodni w całym łańcuchu dostaw.

Moderna

W zeszłym tygodniu Komitet ds. Leków dla Ludzi przy EMA zatwierdził nowy zakład do produkcji substancji czynnej i półproduktów gotowych do szczepionki firmy Moderna. Dodanie nowych linii produkcyjnych w zakładzie Lonza, zlokalizowanym w Visp w Szwajcarii, wraz z innymi zmianami w procesach produkcyjnych, które zostały uwzględnione przez Komitet, mają na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i zwiększenie podaży szczepionki na rynek UE.

Szczepionka: COVID-19 Vaccine Moderna