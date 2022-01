Rosja wyśle wojsko do Kazachstanu. Tokajew przechodzi do kontrataku

To już rewolucja? W Ałmaty padł ratusz, barykady na ulicach

Tokajew stwierdził, że ludzie, którzy starli się z policją w Ałmaty i innych miastach to terroryści, „którzy przeszli szkolenie za granicą, a ich napaść na Kazachstan należy rozpatrywać jako akt agresji”. W tej sytuacji, jak powiedział, zwrócił się on o pomoc do innych członków Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ): Rosji, Armenii, Białorusi, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.

Na reakcję nie trzeba było czekać długo. Stojący akurat na czele Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił, że rada podjęła decyzję o wysłaniu do Kazachstanu pomocy wojskowej – donosi RIA Nowosti.