Dymisja rządu nie pomogła, w Kazachstanie nadal zamieszki

W środę rano w centrum Ałmaty ponownie doszło do starć między protestującymi a policją – donosi korespondent Interfaxu. Plac centralny miasta jest zablokowany przez transportery. Naoczni świadkowie donoszą, że w różnych częściach miasta słychać było eksplozje granatów hukowych. Wiele mediów opisuje protesty jako „walki uliczne”. Protestujący podpalili pojazdy policyjne. W mieście nie działa komunikacja miejska, przystanki są zatłoczone ludźmi próbującymi dostać się do pracy. Według oficjalnych danych, w starciach we wtorek w Ałmaty rannych zostało 137 policjantów i 53 protestujących.