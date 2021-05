Rakiety uderzyły w Izrael. Tel Awiw na celowniku Hamasu. Zginęło pięciu Izraelczyków, nie widać końca konfliktu

Wśród ofiar po izraelskiej stronie był 52-letni Khalil Awad i jego córka 16-letnia córka Nadin. Oboje zginęli niedaleko miasta Lod po tym, jak rakieta przebiła się przez system obronny Izraela i trafiła w ich samochód. We wtorek po południu w Aszkelonie zginęły dwie kobiety, a wieczorem inna kobieta zmarła po ataku w Rison Lezion. W Bareket dwóch mężczyzn w średnim wieku zostało lekko rannych odłamkami szkła po uderzeniu rakiety w ich dom.

Jak informuje dowództwo sił Izraela w jednym z ataków zabito dwóch wysokich rangą przywódców Hamasu, którzy byli kluczowymi agentami wywiadu wojskowego tej organizacji. To Hassan Kaugi, uważany za jednego z szefów wywiadu wojskowego oraz dowódca jednego ze skrzydeł Hamasu. Obaj przebywali w czasie nalotu w 10-piętrowym budynku. Hamas ostrzegł, że jeśli Izrael zaatakuje wieżowce w Strefie Gazy, wówczas ostrzela Tel Awiw. Według palestyńskiej agencji informacyjnej Wafa mieszkańcy budynku zostali ostrzeżeni przez izraelskie wojsko, aby ewakuowali się, zanim nadleciały samoloty.

W czasie wcześniejszego ataku siły izraelskie zabiły trzech innych wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, Bas-sama Issę, dowódcę Brygady Gazy, Rafę Salamę, dowódcę Brygady Khan Younis i Mohammeda Yazouri, szefa wywiadu Hamasu. Izraelskie wojsko nadal atakuje cele Hamasu, w tym podziemną infrastrukturę wojskową należącą do grupy terrorystycznej. Od rozpoczęcia operacji Guardians of the Wall w Strefie Gazy zaatakowano ponad pół tysiąca celów, mówią izraelscy wojskowi, dodając, że dziesiątki bojowników Hamasu zostało zabitych.