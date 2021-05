Atak rakietowy Hamasu na Jerozolimę i odwetowe działania Izraela. Jest wielu zabitych i rannych Palestyńczyków

Palestyńscy bojownicy wystrzelili dziesiątki rakiet ze Strefy Gazy, na co odpowiedział natychmiast nalotami Izrael. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wzywają strony do wyciszenia konfliktu, wydaje się jednak, że na razie nie jest to możliwe.

Eskalacja wywołana rosnącymi napięciami w Jerozolimie i starciami w kultowym meczecie w świętym mieście rośnie.

Dwadzieścia cztery osoby, w tym dziewięcioro dzieci, zginęły w Gazie, większość po izraelskim odwecie. Ponad 700 Palestyńczyków zostało rannych w starciach z izraelskimi siłami bezpieczeństwa w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu w ciągu doby, w tym 500 trafiło do szpitali.