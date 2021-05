Eksplozja i strzały w szkole w Kazaniu w Tatarstanie. Osiem osób zostałol zabitych, wśród ofiar są głównie dzieci

Najpierw była potężna eksplozja, po chwili zaś straszliwa strzelanina w szkole w Kazaniu, około 850 kilometrów od Moskwy w rosyjskim Tatarstanie. Jak informują miejscowe siły bezpieczeństwa, zginęło osiem osób, sześć jest w ciężkim stanie i przebywają w miejscowym szpitalu.

Większość ofiar to dzieci ósmej klasy, czterech chłopców i trzy uczennice. Zginał też nauczyciel. Napastnikiem okazał się 19-latek, mieszkaniec Kazania, który wcześniej chodził do tej szkoły. Został zatrzymany tuz po strzelaninie i aresztowany. - Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali nastolatka, który jest podejrzany o strzelaninę w szkole - potwierdził rzecznik policji. Dodał, że na razie nie są znane motywy działania sprawcy masakry.

Niektóre źródła mówiły początkowo o dwóch napastnikach, z których jednego policjanci mieli zabić. Potem jednak policjanci powiedzieli, że był tylko jeden bandyta. Strzelanina miała miejsce w Szkole nr 175 we wtorek w godzinach rannych. Atak rozpoczął się około godziny 9:20 miejscowego czasu, a pierwszy sygnał ze szkolnego alarmu pojawił się już pięć minut później. Na zdarzenie zareagowały natychmiast uzbrojone oddziały policji oraz służby ratunkowe. Podejrzany o masakrę to Ilnaz Galjawiew, mieszkaniec. Nie wiadomo na razie, dlaczego zabił niewinne osoby.