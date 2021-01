Radosław Pazura zaszczepił się przeciwko koronawirusowi poza kolejnością

- Kontrolerzy NFZ weszli rano do jednostki, która wykonywała te szczepienia na rzecz WUM. Trwa kontrola, która ma na celu zweryfikowanie zasadności tych szczepień- tłumaczył minister zdrowia w nawiązaniu do informacji o szczepieniu celebrytów poza kolejnością. - Cała ta sytuacja budzi moje, nasze, oburzenie. Ona łamie pewne prawa i umowy. Nie przyjmuje do wiadomości informacji, że ktoś może być zaskoczony, że to nie jego kolej- dodał.