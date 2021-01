Minister Zdrowia, Adam Niedzielski: Będziemy luzowali niektóre obostrzenia. Chodzi o przepisy ws. wychodzenia dzieci z domu

- Łącznie do Polski, z dzisiejszą dostawą, dotarło 670 tysięcy dawek. Trwa dystrybucja tych szczepionek- powiedział podczas poniedziałkowej konferencji szef KPRM Michał Dworczyk. - Liczba zakażeń po okresie świąteczno-noworocznym zadecyduje, co będziemy robić po 17 stycznia- powiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski i dodał, że poluzowane zostaną obostrzenia dotyczące dzieci, aby mogły przebywać poza miejscem zamieszkania w godzinach 8-16.

- Łącznie do Polski, z dzisiejszą dostawą, dotarło 670 tysięcy dawek. Trwa dystrybucja tych szczepionek- powiedział podczas poniedziałkowej konferencji szef KPRM Michał Dworczyk. - Zaszczepiono 50 391 osób- dodał. Jednocześnie Dworczyk odniósł się do informacji o "wyrzucaniu szczepionek". - 26 dawek szczepionek musiało zostać zutylizowanych- dodał.

Szef Kancelarii Premiera zapowiedział także, że od dziś publikowane będą dane dotyczące szczepień. - Tak, jak codziennie prezentowana jest liczba zachorowań i niestety zgonów, tak przedstawiana będzie liczba szczepień. Od dziś będzie to forma uproszczona, natomiast od 15 stycznia ruszy podstrona z pełnymi danymi, w tym demograficznymi i dotyczącymi dostaw- zapowiedział.

Dworczyk tłumaczył, że po zakończeniu wszystkich naborów, obecnie mamy 7517 zespołów szczepiennych oraz 6027 zgłosoznych punktów szczepień. - Liczby się zmniejszyły w stosunku do pierwotnie zadeklarowanych, bo podmioty zostały zweryfikowane przez NFZ- wyjaśniał i dodał, że punkty szczepień nie znalazły się we wszystkich gminach ale stanowią one około trzech procent. - Punkty obejmują ponad 98 proc. gmin w Polsce, czyli ponad 96 proc. polskiej populacji- mówił.

- Dlaczego nie we wszystkich gminach znalazły się takie punkty? Niektóre z tych gmin, niewielki odsetek, tzw. gminy "wianuszki", wokół miasta, miejscowości w której i tak koncentruje się życie i wszystkie funkcje lokalnej społeczności- wyjaśnił.

Dworczyk zapowiedział, że w poniedziałek zostanie opublikowana lista punktów, które będą realizowały szczepienia. - Wszystko wskazuje na to, że przez pierwsze trzy miesiące 2021 roku możemy liczyć na dostawę szczepionek trzech producentów. To 5,8 mln dawek, a przypomnijmy, że każdy pacjent musi przyjąć dwie dawki- mówił. - Nie wszystko jest w rękach i po stronie rządu- dodał.

Jak tłumaczył, są dwa powody, dla których ten proces jest trochę wolniejszy. Po pierwsze, było to początek programu i okres świąteczno-noworoczny. Po drugie przypominamy, że każdą dostawę, która trafia do Polski dzielimy na dwie części - połowa szczepionek trafia do szpitali, w których wykonywane są szczepienia. Z kolei drugą połowę zostawiamy w magazynach ARM w tym głębokim zamrożeniu. Robimy to po to, by każdy pacjent, który otrzyma pierwszą dawkę, miał 100-procentową gwarancję, że otrzyma również drugą dawkę. Nie chcemy ryzykować bezpieczeństwa pacjentów - wyjaśniał.

Szef KPRM poinformował, że w "grupie zero" zgłosiło się do szczepień pół miliona osób i przypomniał, że nabór zgłoszeń będzie trwać do 14 stycznia. - W Polsce, co do liczby szczepień, utrzymujemy się na średnim poziomie światowym- dodał. Dopytywany przez dziennikarzy o szczepieniach grupy pierwszej, Dworczyk poinformował, że 15 stycznia ruszy system, dzięki któremu będzie można się umówić na szczepienie. - Będzie to można zrobić przy pomocy trzech kanałów: infolinii, internetowego konta pacjenta lub zgłaszając się do POZ lub centrum szczepień w swojej okolicy- tłumaczył. Dodał także, że szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu stycznia. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 zostanie zmniejszona do 30 tysięcy - Liczba zakażeń po okresie świąteczno-noworocznym zadecyduje, co będziemy robić po 17 stycznia- zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jednocześnie szef resortu zdrowia poinformował, że w najbliższym czasie liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 zostanie zmniejszona do 30 tysięcy. - Sytuacja lokalna w poszczególnych województwach nie jest jednak taka sama. Na poziomie całego kraju mamy stabilizację, ale niestety są regiony, gdzie krzywa zachorowań i hospitalizacji z nimi związanych rośnie. Chodzi o województwa" zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Tam nie będzie realizowany proces zmniejszania łóżek covidowych- zapowiedział. Niedzielski: Chcemy złagodzić pewne obostrzenia Niedzielski zapowiedział łagodzenie obostrzeń dotyczących przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godzinach 8-16. Do tej pory musiały znajdować się pod opieką osoby dorosłej. - Chcemy dać możliwość dzieciom, aby mogły przebywać poza miejscem zamieszkania w godzinach 8-16- tłumaczył.

Rozwiązanie ma się pojawić w poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Jak wyjaśniał taka decyzja podyktowana jest "bardzo dużą liczbą wniosków". - Dlatego chcielibyśmy dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły samodzielnie przebywać poza miejscem zamieszkania - doprecyzował szef resortu zdrowia.

Co dalszego łagodzenia obostrzeń lub ich zaostrzania, minister zdrowia odpowiedział, że decyzja będzie zależała od "przebiegu pandemii w ciągu najbliższych dni". "Nie przyjmuje do wiadomości informacji, że ktoś może być zaskoczony, że to nie jego kolej"

- Kontrolerzy NFZ weszli rano do jednostki, która wykonywała te szczepienia na rzecz WUM. Trwa kontrola, która ma na celu zweryfikowanie zasadności tych szczepień- tłumaczył minister zdrowia w nawiązaniu do informacji o szczepieniu celebrytów poza kolejnością. - Cała ta sytuacja budzi moje, nasze, oburzenie. Ona łamie pewne prawa i umowy. Nie przyjmuje do wiadomości informacji, że ktoś może być zaskoczony, że to nie jego kolej- dodał.

- To zwykle naruszenie zasad, postaw etycznych- podsumował Niedzielski. Jak tłumaczył minister zdrowia, że planowane są kompleksowe kontrole w całym kraju. - Myślę, że takie kontrole staną się pewną regułą- dodał dopytywany przez dziennikarzy.

Szef resortu zdrowia zgodnie z zapowiedzią, w mediach społecznościowych zamieścił odpowiedź Rektora WUM, prof. Gacionga, na list dot szczepienia poza kolejnością.

Ponad 4 tysiące nowych zakażeń - Mamy 4 432 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (746), pomorskiego (623), kujawsko-pomorskiego (484), zachodniopomorskiego (436), wielkopolskiego (317), łódzkiego (287), śląskiego (282), małopolskiego (194), lubelskiego (142), warmińsko-mazurskiego (139), podkarpackiego (116), dolnośląskiego (115), lubuskiego (96), opolskiego (84), podlaskiego (80), świętokrzyskiego (59). 232 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podał w poniedziałek resort zdrowia.