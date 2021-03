Przestępcy poprzez fałszywą stronę Ministerstwa Finansów wyłudzają dane od przedsiębiorców. "Mogą ukraść wasze pieniądze"

Nowe prawo wystraszyło alimenciarzy: z obawy przed prokuratorem mniej osób uchyla się od płacenia, mniej spraw w sądach [1.03.2021]

Do połowy ubiegłego roku sądy pierwszej instancji skazały ponad 13 tys. osób za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. To o niemal 43 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że skończono z łagodnym traktowaniem osób unikających płacenia alimentów na swoje dzieci. Jednocześnie z danych resortu wynika, że znacznie wzrosła ściągalność tych zobowiązań do państwowego Funduszu Alimentacyjnego. Obawa przed prokuratorem sprawia, że alimenciarze o wiele częściej decydują się regulować tego typu zobowiązania. Kolejna zmiana w prawie ma skrócić do kilkunastu dni procedurę sądową przyznającą alimenty.