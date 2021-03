Od dzisiaj na sprzęcie AGD znajdują się nowe etykiety energetyczne. Zlikwidowane zostały m.in "plusy". Co jeszcze się zmieniło?

- Od dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzeń dot. przeskalowania etykiet energetycznych. Oznacza to powrót do prostszej, siedmiopunktowej skali klas efektywności energetycznej od A do G - tłumaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Nowe naklejki energetyczne pojawią się na sprzęcie chłodniczym, pralkach, pralko-suszarkach, zmywarkach oraz telewizorach. Na reszcie produktów dalej będą obowiązywały stare oznaczenia, które zmieniane będą w kolejnych etapach.

Kupując sprzęt AGD do domu dla większości z nas jedno z najważniejszych kryteriów decydującym o wyborze danego produktu stanowi zużycie prądu. Do tej pory szukaliśmy produktów z oznaczeniami: A+, A++ czy A+++. Unia Europejska zdecydowała o przeskalowaniu etykiet, aby zrobić miejsce na nowe, innowacyjne technologie. W związku z tym czeka nas powrót do skali siedmiopunktowej.

Na nowych etykietach energetycznych energooszczędność sprzętu oznaczona jest klasami w skali od A do G, bez „plusów”. W wyniku przeskalowania, urządzenia z najwyższej klasy A+++ trafiły do klasy C lub D, a A+ do klasy G lub F.

Eksperci związkiem pracodawców AGD przypominają, że zmianie uległo oznaczanie, a nie jakość urządzenia. Te same modele są tak samo wydajne, a na nowej etykiecie otrzymały jedynie zaktualizowaną niższą klasę energetyczną. Jak zwrócono uwagę, nie ma to wpływu na wydajność energetyczną.

Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków. Etykietowanie wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów.

- Od dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzeń dot. przeskalowania etykiet energetycznych. Oznacza to powrót do prostszej, siedmiopunktowej skali klas efektywności energetycznej od A do G. Zlikwidowane zostają „plusy” na etykiecie- tłumaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Przy okazji dodał, że "ten fakt jest dobrym pretekstem, żeby zachęcać Polaków do oszczędzania energii i budować świadomość na temat tego, jak oszczędzanie energii jest ważne dla naszego komfortu życia". Jak tłumaczył, system etykietowania ma swoją historię i "przez Polaków jest dobrze rozpoznawany". Przytoczył wynika badań prowadzonych w UE z których wynika, że 93 proc. konsumentów rozpoznaje etykiety energetyczne, a 79 proc. zadeklarowało, że bierze je pod uwagę w momencie kiedy dokonuje wyborów, jeżeli chodzi o zakup sprzętu.

- Jeżeli chodzi o nasz kraj, to kierujemy się takim bardzo gospodarskim podejściem do naszych wydatków za energię. Aż 95 proc., Polaków wskazuje na to, ze oszczędza energię w domu- mówił i dodał, że w momencie kiedy kilka lat temu były wprowadzane te etykiety energetyczne pozwalały rozróżniać konsumentom, które instalacje są bardziej efektywne, które są mniej efektywne. - W rezultacie konsumenci przenosili swoje zainteresowania na te bardziej efektywne, ponieważ one są znacznie tańsze w codziennym użytkowaniu, a co za tym idzie: można połączyć tę korzyść ekologiczną i ekonomiczną i w konsekwencji doszliśmy do tego momentu, czyli 1 marca 2021 roku wprowadzamy nowy system etykietowania dla tych najbardziej popularnych sprzętów AGD: lodówek, pralki, telewizory- wyliczał i dodał, że kolejnych 14 grup będzie wprowadzanych stopniowo w ciągu nadchodzących lat.

Jak tłumaczył chodzi o to, żeby ten "kompleksowy system wskazywania konsumentom, które towary są najbardziej efektywne energetycznie mógł przez najbliższe dziesięciolecie nam towarzyszyć".

- W życie wchodzą także nowe przepisy dotyczące ekoprojektowania, które pozwalają gospodarce, w szczególności producentom projektować takie towary, które będą dłużej funkcjonowały- mówił Kurtyka. - chcielibyśmy, żeby te nowe sprzęty AGD żyły jak najdłużej, żeby nie było takiej sytuacji, że nie będziemy w stanie ich naprawić, bo np. będą miały takie, a nie inne rozwiązania technologiczne, które będą to uniemożliwiać- dodał.

- Idziemy w kierunku ekoprojektowania, czyli w tym kierunku, żeby te produkowane od teraz towary w wymienionych kategoriach będą musiały być poddane wymogowi podwyższonej żywotności- dodał.

- To ważny dzień dla konsumentów i dla środowiska. Ponieważ w milionach polskich gospodarstw domowych jest kilka set milionów urządzeń, które zużywają się i wymagają wymiany. W takiej wymianie pomoże lepsza komunikacja- mówił prezes zarządu APPLiA Polska Wojciech Konecki.

- Komunikacja za sprawą starych etykiet w jakiś sposób się wyczerpała, a jest to jedno z najważniejszych narzędzi, które decyduje o dobrym informowaniu konsumenta- wyjaśniał. - Na etykietach wymienione jest nie tylko zużycie prądu ale również zużycie wody czy pzoiom hałąsy w przypadku pralek- dodał. Nowe informacje na etykietach Jak podano na stronie APPLiA Producentów AGD, nie w każdej kategorii będą modele w klasie A lub B. Zużycie energii nie zawsze będzie podawane w skali rocznej, ale np. na cykl prania. Na etykietach pojawią się kody QR, dzięki którym przy użyciu smartfona będziemy mogli sprawdzić interesujące nas szczegółowe parametry w bazie online. Na etykietach cechy danego urządzenia będą odzwierciedlać symbolicznie nowe piktogramy – np. obrazujące wydajność cyklu prania, pojemność, zużycie wody. - Na przykład w starej skali zużycie energii przez pralki oblicza się na podstawie rocznego zużycia, natomiast obliczenia dla nowej etykiety ze zmienioną skalą opierają się na 100 cyklach prania- wyjaśniono.