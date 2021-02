Premier Morawiecki przedstawił 5 filarów Krajowego Planu Odbudowy. "Zależy nam na tym, żeby Polacy zarabiali jak najwięcej"

- Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu. To program, dzięki któremu chcemy przebudować państwowe finanse, chcemy dalej przyspieszać proces cyfryzacji Polski, ale także chcemy tworzyć wielkie inwestycje- mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił 5 filarów KPO.

- Komisja Europejska daje termin do 30 kwietnia. Do tego terminu na pewno się wyrobimy z pracami, bo konsultacje planujemy zakończyć do 2 kwietnia - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.- Dlatego też Polska będzie w czołówce państw, które dostarczą swoje plany odbudowy - dodał. - Przed nami kilka kluczowych tygodni w walce z pandemią ale wkrótce potem, za parę miesięcy, kiedy program szczepionkowy zacznie działać będziemy mieli do czynienia z podstawowymi wyzwaniami gospodarczymi- mówił premier Morawiecki. - Będziemy mieli do czynienia z wyzwaniami gospodarczymi, z jakimi Europa dawno się nie mierzyła– tłumaczył.

I Filar- Odporność i konkurencyjność gospodarki - Jakie to inwestycje powinny być w tym Krajowym Programie Odbudowy? W programie Europejskiego Programu Odbudowy? Musimy oprzeć się na podstawowych filarach, czyli po pierwsze- wzrost produktywności gospodarki, zwiększenie konkurencyjności- mówił szef rządu.

Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby życie poszczególnych obywateli dzięki temu było lepsze.- Zależy nam na tym, żeby Polacy zarabiali więcej, żeby praca była bardziej produktywna a zarobione pieniądze Polacy inwestowali w gospodarkę- mówił i dodał, że przeznaczone na to zostanie około 20 mld zł.

II Filar- Transformacja cyfrowa – Drugi filar to cyfryzacja, trzecie to walka o jak najbardziej skuteczny sektor zdrowia, czwarty filar to mobilna, inteligentna Polska i piąty to działania w zakresie klimatu – wymieniał Morawiecki. - Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić- tłumaczył.

Premier przyznał także, że przed rządem jeszcze wiele pracy. -= Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe- wyliczał. III Filar- Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia Trzeci filar to "walka o jak najbardziej skuteczny sektor zdrowia". - Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie e recepty, e zwolnienia które pomogły w walce z COVID-19- pytał premier. Na ten cel przeznaczonych zostanie około 20 mld zł. IV Filar- Zielona i inteligentna mobilność - 4 filar to mobilna i inteligenta Polska- poinformował Morawiecki. - Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy - zapowiedział.

V Filar- Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Z kolei filar 5 to zmiany w zakresie klimatu. - Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z rożnych programów - powiedział Morawiecki. Jak tłumaczył, "te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów"

Jednocześnie zapowiedział, że rząd jest "otwarty na propozycje" i "pewne przesunięcia. Jak zaznaczył, nie wszystko "zmieści w Krajowym Planie Odbudowy". - Po to tworzymy nowy system, jakim będzie Polski Nowy Ład, aby dało się przemiany finansować także z polskich środków - tłumaczył.

Te pieniądze trafią na reformy – Europejski Fundusz Odbudowy i Odporności jest wielką szansą dla całej Europy, jest szansą również dla Polski- tłumaczył wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. Jego zdaniem Krajowy Plan Odbudowy, "to nie tylko 108 mld bezzwrotnych dotacji, to nie tylko kolejne dziesiątki, grubo ponad 100 mld możliwych pożyczek". - Te pieniądze trafią nie na projekty. Te pieniądze trafią na reformy- mówił z kolei wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. - Dlatego możemy powiedzieć dzisiaj, że to nie tyle jest Krajowy Plan Odbudowy, ile Krajowy Plan Przebudowy - mówił. - Krajowy Plan Przebudowy, krajowy plan, polski plan głębokiego unowocześnienia gospodarki i usprawnienia państwa w wielu obszarach jego funkcjonowania – dodał. Gowin zapowiedział transformację sektorów poszkodowanych w wyniku kryzysu na co trafi 6,5 mld zł. Ma to być wsparcie dywersyfikacji działalności gospodarczej, żeby przedsiębiorcy dzięki zróżnicowaniu produktowym byli odporni na zmiany gospodarcze.

Ponadto mają się pojawić zachęty do wprowadzania zielonych rozwiązań, by zwiększać atrakcyjność i konkurencyjność, a także stworzyć ”stabilne warunki do inwestowania”. "Musimy działać w kierunku zwiększenia personelu medycznego” W konferencji uczestniczył także minister zdrowia Adam Niedzielski, który zapowiedział „doinwestowanie zakaźnictwa i kardiologii, a także kadr medycznych”. Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby działać w kierunku „zwiększenia personelu medycznego”. - Będą inwestycje w bazy dydaktyczne, system zachęt który będzie skłaniał do wybrania konkretnych kierunków medycznych. To nasz priorytet, pozwoli nam wyjść z lat zaniedbać- wyliczał. Ponadto stwierdził, że część środków trafi na wzmocnienie sektora biomedycznego, nowych i istniejących firm B+R (badania i rozwój). - Chce też, byśmy lepiej wykorzystywali bazy danych pacjentów - NFZ mógłby lepiej je wykorzystywać- mówił.

Niedzielski przyznał także, że kryzys „pokazał jakie krytyczne jest posiadanie własnych zasobów, dostęp do leków i substancji”.

Prace nad KPO są opóźnione i nie uwzględniają głosu środowisk biznesowych - Prace nad Krajowym Planem Odbudowy są opóźnione i nie uwzględniają głosu środowisk biznesowych. Organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują o rzetelne konsultacje i współpracę w opracowaniu koncepcji KPO- czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

Ponadto napisano, że nieuwzględnienie głosu partnerów gospodarczych może skutkować opracowaniem planu, z "którego nasza gospodarka skorzysta w stopniu minimalnym a Polska straci szansę na odbudowę odpornej i konkurencyjnej gospodarki". - Dotychczasowy przebieg prac nad formułowaniem KPO oceniamy negatywnie, a podstawą tej oceny jest zupełnie marginalny udział partnerów gospodarczych. Uważamy, że bez udziału przedsiębiorstw nie uda się zbudować strategii jednoczesnego wyjścia z kryzysu i budowania odporności gospodarki, opartej na transformacji w obszarach, które zdefiniują konkurencyjność gospodarczą w najbliższych dekadach – cyfryzacji oraz Zielonego Ładu. Sukces jest możliwy tylko wtedy, gdy projektowane w KPO działania będą efektem dialogu- napisano.

W ramach konsultacji KPO odbędą się trzy spotkania W ramach konsultacji KPO odbędą się trzy spotkania, podczas których prowadzone będą debaty nt. poszczególnych obszarów wsparcia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

2 marca br. – spotkanie dot. komponentów "Zielonej energii i zrównoważonej mobilności",

4 marca br. – spotkanie dot. "Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania służby zdrowia",

9 marca br. – spotkanie dot. "Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz transformacja cyfrowa". Czym jest Krajowy Plan Odbudowy? Unia Europejska przedstawiła Europejski Fundusz Odbudowy warty niemal 750 mld euro. Ma on stanowić receptę na problemy gospodarcze krajów członkowskich, które powstały w efekcie pandemii koronawirusa. W ramach Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ponad 57 mld euro, z czego 23,1 mld euro w formie dotacji, a 34,2 mld euro w pożyczkach.

Jednak abyy sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowe narzędzie tzw. Next Generation EU. W Polsce tym procesem kieruje w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Ponadto Komisja Europejska narzuciła na co te środki mogą zostać przeznaczone. Środki należy wykorzystać do 2026 roku w formie różnego rodzaju dotacji czy pożyczek. Środki polski rząd chce przeznaczyć na "prorozwojowe inwestycje". W praktyce ma to oznaczać wsparcie dla: nowoczesnej gospodarki,

zielonej transformacji,

zielonej mobilności,

ochrony zdrowia,

transformacji cyfrowej. Jak dodano, są to również pieniądze na "inwestycje infrastrukturalne, na przykład kolej i drogi". Po zatwierdzeniu planów odbudowy i zwiększania odporności udostępnione zostaną płatności zaliczkowe w wysokości 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej państwom członkowskim. Zapewni to jak najszybsze dotarcie finansowania w ramach RRF (Recovery and Resilience Facility) tam, gdzie jest ono konieczne.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) opiera się na sześciu filarach: zielonej transformacji; transformacji cyfrowej; spójności gospodarczej, produktywności i konkurencyjności; spójności społecznej i terytorialnej; opiece zdrowotnej oraz odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej i polityce na rzecz następnego pokolenia.

