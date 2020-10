Protesty w Warszawie: Strajk Kobiet i rolnicy przed Sejmem. Relacja na żywo, zdjęcia, utrudnienia 28.10

•16:33 Pomnik AK przed Sejmem pomazany

Na Pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem pojawiła się flaga LGBT oraz napis - to numer telefonu, z którego korzysta organizacja Aborcja Bez Granic. Uczestnicy protestu sami usuwają jednak bazgroły z pomnika - podaje Piotr Drabik z Radia Zet. Organizatorzy apelują do zgomadzonych, by nie niszczyć pomników.