Protesty nie słabną. Warszawa: Strajk Kobiet ruszył na Sejm, rolnicy blokują stolicę. Relacja na żywo, zdjęcia, utrudnienia 28.10

Strajk Kobiet w Warszawie. Transmisja na żywo 28.10

Policja robi wszystko, żeby rolnicy nie mogli dojechać na miejsca wyznaczonych manifestacji. Bardzo dużo samochodów zablokowanych gdzieś na mieście, bardzo dużo zawróconych. Ludzie dochodzą na nogach, zostawiają samochody i dochodzą do nas na nogach - relacjonuje z placu Zawiszy Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.

O godz. 11 przed KPRM w Alejach Ujazdowskich rozpoczął się także protest branży targowej. Uczestnicy domagają się większego wsparcia od rządu w związku z wprowadzanymi obostrzeniami. "Pandemia i spowodowany nią kryzys kiedyś się skończy. Czy w nowej rzeczywistości odrodzą się w Polsce targi? Bez rządowego wsparcia będzie to niemożliwe. Aby przetrwać ten ciężki czas, firmy targowe muszą otrzymać od rządu pomoc sektorową" - czytamy w oświadczeniu Komitetu Obrony Przemysłu Targowego.

Protest będzie różnił się od dotychczasowych akcji rolników. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak tym razem wzywa do blokowania ulic stolicy samochodami osobowymi. Rolnicy zamierzają przejechać przed Sejm, by tam wyrazić swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tzw. Piątki dla zwierząt.

"Nie oddamy tego na co bardzo długo pracowaliśmy. Nie ma zgody na milczącą śmierć polskiego rolnictwa. Nie zgodzimy się na zamknięcie ani jednego gospodarstwa! (...) Rządzący nauczyli się z nikim nie rozmawiać. To jest ich sposób na rozwiązywanie problemów w Polsce - przeczekać i ludzie się zmęczą. Nie!" - pisze na facebookowym profilu ruchu Michał Kołodziejczak.

Kobiety nie odpuszczają. Strajk w zakładach pracy i kolejne protesty

Ogólnopolski Strajk Kobiet zachęcał uczestników ostatnich manifestacji, aby w środę, 28 września nie szli do pracy. "Bierzemy urlop na żądanie. Bierzemy urlop bezpłatny. Bierzemy urlop na oddanie krwi. Zamykamy firmę, sklep, punkt handlowy" - napisano w zapowiedzi. To kolejna z form sprzeciwu dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo do aborcji. Podobne protesty odbywają się w środę także w szkołach i na uniwersytetach, niektóre uczelnie wyższe oficjalnie zwolniły studentki z zajęć.