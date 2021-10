Profesor Krzysztof A. Meissner: Na Nagrodę Nobla czeka się czasem nawet 50 lat

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi podzielili się Nagrodą Nobla z dziedziny fizyki. Był Pan zaskoczony decyzją Komitetu Noblowskiego?

Nie do końca, ponieważ w ostatnich latach trzy razy Nagrody Nobla przyznawano, de facto, w mojej dziedzinie, czyli za odkrycia w kosmologii oraz fal grawitacyjnych. Natomiast w tym roku to kwestia klimatu stała się sprawą społecznie niezmiernie palącą. Uhonorowano naukowców, których prace pozwalają nam na przewidywania - z jednej strony przewidywania pogodowe, czym zajmował się Manabe - a z drugiej strony przewidywania klimatyczne, rozwijane przez Hasselmanna. Badania tego typu prowadzone są od kilkudziesięciu lat w bardzo wielu ośrodkach, również w Polsce. W pierwszym przypadku - pogodowym - kiedy chcemy przewidzieć pogodę w danym miejscu z dużą wiarygodnością, horyzont czasowy wynosi najwyżej kilka dni. Natomiast w drugim przypadku, gdy pytamy o średnią temperaturę dla całej Ziemi, możemy przewidywać nawet na kilkadziesiąt lat. Oczywiście, pod warunkiem że nie stanie się nic dramatycznego, na przykład nie uderzy w Ziemię meteoryt albo wielki wybuch wulkanu nie zasłoni nam nieba na wiele lat, bo tego w tych programach w oczywisty sposób obecnie nie ma, chociaż dałoby się to uwzględnić, gdybyśmy wiedzieli, kiedy one wystąpią - ale miejmy nadzieję, że nie będziemy do tego zmuszeni.