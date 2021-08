Prof. Chwedoruk o ustawie medialnej: Nie widać żadnego poważnego politycznego celu, który PiS mógłby osiągnąć forsując bezwzględnie ustawę

Zaskoczył Pana wczorajszy wynik głosowania w sprawie tak zwanej ustawy „lex anty-TVN”?

I tak i nie. W tym sensie oczywiście, że jak zwykle cała przestrzeń medialna wypełniona była różnego rodzaju spekulacjami, które się potwierdziły lub nie. Natomiast w szerokiej perspektywie nie jest to nic zaskakującego, ponieważ już pierwszego dnia po ostatnich wyborach do Sejmu jasne było, że głównym, codziennym problemem obozu rządzącego będzie kwestia większości sejmowej. Formalnie Zjednoczona Prawica miała 5 mandatów przewagi, jednak biorąc pod uwagę, że 30 kilku posłów wybranych ze Zjednoczonej Prawicy było posłami mniejszych ugrupowań, było jasne, że wcześniej czy później ten Sejm czeka destabilizacja. W momencie, gdy pojawiła się pandemia, a przede wszystkim, gdy doszło do zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych, stało się oczywiste, że do końca kadencji, kiedy by ten koniec miał nie nastąpić, będziemy obserwować przesilenie polityczne w zasadzie towarzyszące głosowaniu nad każdą kontrowersyjną sprawą. Jeśli zaś coś tak naprawdę zaskakuje, to determinacja, z jaką PiS dąży do realizacji owego celu, wiedząc, że nawet formalne zwycięstwo w postaci przyjęcia ustawy będzie politycznie kosztowne, być może najbardziej kosztowne ze wszystkich decyzji, które Zjednoczona Prawica podejmowała po 2015 roku.