Gowin kontra Kaczyński. Teraz po obu stronach trwa już tylko ograniczanie strat [ANALIZA]

Dymisja Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra i następnie formalne opuszczenie koalicji rządzącej przez Porozumienie (czy raczej jego część) to początek nowego rozdziału w historii Zjednoczonej Prawicy. Wiele wskazuje na to, że będzie to rozdział zawiły i pełen dramatów. I że - z punktu widzenia polityków Zjednoczonej Prawicy - „dobrze już było”.

Niezależnie od tego, co mówią polityczni kibice Zjednoczonej Prawicy i opozycji, rządząca koalicja straciła stabilną i trwałą większość w Sejmie niezbędną do komfortowego rządzenia. Wprawdzie podczas wtorkowych głosowań w sprawie „lexTVN”, ale też podwyżek dla posłów czy ustawy reprywatyzacyjnej, Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego ludziom udało się taką większość zmontować, ale najbardziej odpowiednie wydają się tu słowa w rodzaju „sklecić” lub „zlepić”. Żeby wygrać głosowanie, Kaczyński nie mógł już po prostu ogłosić dyscypliny w klubie parlamentarnym. Musiał umówić się z Konfederacją, grupą odszczepieńców z Porozumienia, Kukizem i dwoma posłami bezpartyjnymi - za każdym razem godząc się na określone żądania i składając kosztowne obietnice. I tak jednak zamiast zamierzonej demonstracji siły i sprawności, która miała dowieść, że koalicja świetnie sobie poradzi bez głosów Gowina i jego posłów, wyszedł niemal blamaż. Żeby ostatecznie przepchnąć ustawę przez Sejm, Marek Suski musiał biegać po poselskich ławach z wnioskiem o osławioną reasumpcję głosowania w sprawie wniosku o odroczenie posiedzenia Sejmu do września, co jednocześnie przesunęłoby znacznie w czasie głosowanie w sprawie „lexTVN”.