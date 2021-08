Reasumpcja głosowania, kworum, większość bezwzględna, większość kwalifikowana, większość zwykła (ustawowa) - wyjaśniamy pojęcia z Sejmu

Reasumpcja głosowania

Reasumpcję głosowania reguluje art. 189. regulaminu Sejmu. Kiedy można przeprowadzić reasumpcję głosowania:

W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości

Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie

Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów.

Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

Kworum (quorum)

Kworum (z łac. quorum) – to minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji, np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały. W Sejmie stwierdzenie kworum wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (460) czyli 230 posłów.

Większość bezwzględna

Większość bezwzględna to większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50 proc. wszystkich głosów).

Większość kwalifikowana

Ustawowa liczba posłów wynosi 460. Większość kwalifikowana to liczba głosów przekraczająca połowę, niezbędna do podjęcia uchwały wyrażona procentem (np. 60 proc., 70 proc.) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5).