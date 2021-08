Premier o imigrantach na polsko-białoruskiej granicy: Są instrumentem w rękach Łukaszenki. Polska nie ulegnie Aleksandra Kiełczykowska

- Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ulec szantażowi tego typu. Unia Europejska zresztą też daje sobie sprawę z tego. Wiedzą dokładnie, że dzisiaj musimy wypracować nową metodę w skali UE, że te błędne metody, które były wcześniej stosowane, to droga donikąd – mówił podczas briefingu prasowego premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do sytuacji na polko-białoruskiej granicy.