Wylądował kolejny, cywilny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Dworczyk: Został utworzony most powietrzny pomiędzy Warszawą a Kabulem Aleksandra Kiełczykowska

Michał Dworczyk: Koło godziny 10 w Warszawie wyląduje kolejny, cywilny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu

W czwartek koło godziny 10 w Warszawie wylądował kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. - Został utworzony most powietrzny pomiędzy Warszawą a Kabulem de facto, tzn. między Uzbekistanem a Kabulem latają samoloty wojskowe, natomiast z Uzbekistanu do Warszawy to samoloty cywilne przewożą osoby ewakuowane – tłumaczył wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk.