Popkillery 2020: Paluch, Mata, Quebonafide, PRO8L3M i Bisz to najwięksi wygrani hip-hopu. Liroy zaśpiewał hit "Scyzoryk" [Pełna lista]

Singiel roku Europa Nagroda Publiczności:

Bonez MC x The Cratez – Honda Civic

Dope D.O.D. feat. Gemitaiz - Scooby Doo Gang

Skepta feat. Nafe Smallz – Greaze Mode

Stormzy – Vossi Bop

Tommy Cash - SDUBID

Popkillery to inicjatywa serwisu muzycznego Popkiller.pl, który postanowił podejść do tematu ponad jakimikolwiek podziałami, zapraszając do współpracy media o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym, by efektem była nagroda ze strony całego środowiska hip-hopowego.

Redaktorem naczelnym serwisu jest Mateusz Natali.