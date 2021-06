Popkillery 2021 rozdane. Branża hip-hop ma swoje święto. Sprawdź, kto wygrał w poszczególnych kategoriach? [WYNIKI]

Powody do zadowolenia miał Mata, który został wybrany przez publiczność Raperem Roku, a jego "100 dni do matury" zdobyło nagrody za Wydanie Roku i Album Roku - w tej ostatniej kategorii statuetkę wręczał mu wyraźnie wzruszony panującym na sali klimatem Janusz Panasewicz, wokalista legendarnego Lady Pank.

Trzy nagrody powędrowały również do Guziora, za stworzony wraz z Oskarem z zespołu PRO8L3M utwór "FALA" - wybrany Singlem Roku zarówno przez gremium jak publiczność, co było jedynym w tym roku przypadkiem zgodności obu kategorii. Gremium Albumem Roku wybrało "Romantic Psycho" Quebonafide, w imieniu którego statuetki odebrał Krzysztof Gonciarz. Wieczór do udanych mogła zaliczyć wytwórnia SBM Label, której przedstawiciele (Mata, Bedoes, Lanek oraz cała grupa SB Maffija) sięgnęli aż po 7 wyróżnień.

Nagrodę za całokształt dokonań dla kultury hip-hop otrzymał Kazik Staszewski, świętujący w tym roku 30 rocznicę premiery albumu "Spalam się", zawierającego liczne inspiracje rapem. Znany z rzadkiego odbierania wyróżnień Kazik tym razem przyjął statuetkę osobiście, dziękując całemu środowisku hip-hopowemu. "Hip-hop zawsze był dla mnie niezwykle istotną częścią mojego życia muzycznego, właściwie zmienił moje postrzeganie muzyki jako takiej" - mówił wokalista zespołu Kult.