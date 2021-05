Branża hip-hop w Polsce ogłosi na gali Popkillery 2021 swoje nagrody. Padł rekord w liczbie głosów publiczności. Kiedy gala?

Popkillery coraz bliżej! Trzecia gala wręczenia nagród polskiej branży hip-hopowej odbędzie się już 1 czerwca 2021 r., a w nocy z wtorku na środę zakończyło się głosowanie publiczności. Oddano w nich aż 370 992 głosy, co o blisko 25% przebija ubiegłoroczny rekord! Rok temu zgromadzono ponad 300 000 głosów słuchaczy polskiego rapu, dzięki którym statuetki powędrowały do Palucha, Maty, Sokoła, Bisza, PRO8L3Mu, Bedoesa czy chillwagonu. Tegoroczny wynik okazał się jeszcze lepszy. Do kogo tym razem trafią nagrody? Wyniki i wręczenie już 1 czerwca na gali Popkillery 2021, którą obejrzeć będzie można na kanale PopkillerTV.

Popkillery to inicjatywa serwisu muzycznego Popkiller.pl, który postanowił podejść do tematu ponad jakimikolwiek podziałami, zapraszając do współpracy media o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym, by efektem była nagroda ze strony całego środowiska hip-hopowego.