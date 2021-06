Polsko-czeskie negocjacje ws. Turowa. "Musimy pogodzić obie perspektywy i interesy dwóch państw"

Rozważamy możliwość wycofania skargi, jeśli Polska spełni warunki - zapowiedział i dodał, że N="nie chciałby rozmawiać o konkretnych wymaganiach". Wskazał, że "to coś, co musi jeszcze zostać wynegocjowane". - przyznał i poinformował, że umowa, która jest przygotowywana "nie przybrała jeszcze ostatecznego kształtu".

- Zgadzamy się co do konieczności znalezienia rozwiązania sporu polubownie, dwustronnie, długoterminowo i bez zaangażowania instytucji unijnych. Widzimy możliwość znalezienia porozumienia w najważniejszych kwestiach- tłumaczył.

Pytany o wcześniejszej rozmowy w temacie Turowa, przyznał, że trwały od 2016 r. na różnych szczeblach, jednak "nie udało się dojść do porozumienia i znaleźć rozwiązania, które by zaspokoiło obie strony".

Z kolei wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który uczestniczył w spotkaniu za pośrednictwem Twittera przyznał, że celem negocjacji jest "zawarcie porozumienia i wycofanie skargi do TSUE". - Padła ważna deklaracja ze strony naszych partnerów- napisał i poinformował, że czeski minister środowiska Richard Brabec "zapewnił, że intencją strony czeskiej nie jest i nie było zamknięcie kopalni Turow".

Na początku tygodnia polski rząd podjął uchwałę, w której zobowiązał ministrów: aktywów państwowych Jacka Sasina, klimatu i środowiska Michała Kurtykę, spraw zagranicznych Zbigniewa Raua oraz ds. UE Konrada Szymańskiego do" podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską", która ma zakończyć się zgodnie z "interesem politycznym Polski".

- Minister Kurtyka negocjuje teraz z Czechami warunki finansowe i wysokość kar, a zupełnie lekceważy starania o włączenie regionu zgorzeleckiego do europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To powinno być priorytetem polskiego rządu - zwraca uwagę Paweł Pomian, członek zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, w przesłanym komentarzu.

Rząd Czech zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów.

"Czechy wniosły do Trybunału o zasądzenie zapłaty przez Polskę kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy" - czytamy we wpisie TSUE na twitterze

.

21 maja tego roku TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy. Co ciekawe, jak donosi RMF FM, Czesi nie przedstawili żadnych szacunków, dlaczego wnioskują akurat o 5 mln euro dziennych kary.

- "Praga w swoim wniosku nie przedstawiła żadnych wyliczeń, żadnego algorytmu" - miał powiedzieć rozmówca portalu.

Morawiecki: Jesteśmy bliscy porozumienia. Premier Czech: Nie wycofamy pozwu przeciwko Polsce

Premier Mateusz Morawiecki pod koniec maja spotkał się z premierem Czech. Do spotkania obu premierów doszło tuż po rozmowach szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli. - Jesteśmy bliscy porozumienia- mówił wtedy Morawiecki.