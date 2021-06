Czechy wycofają skargę ws. Turowa? Soboń: Będzie projekt umowy

Strona polska liczy jednak, że skarga z TUSE zostanie wycofana. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przekazał na antenie Polskiego Radia, że pewnym jest ich obie strony sporu zawrą umowę międzyrządową. – To pewne od samego początku, od szczytu Rady Europejskiej, kiedy premier Mateusz Morawiecki powiedział że zmierzamy w kierunku porozumienia i podpisaliśmy protokół uzgodnień, który stanowił wytyczne dla rządu czeskiego i propozycję dla umowy – mówił.

Rząd Czech zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów.

Soboń wskazał jednak, że w instrukcji rządowej strony czeskiej wniosek o sankcje został wpisany jako część taktyki, podobnie jak u nas wniosek o uwzględnienie nowych okoliczności i przejście do skargi głównej”.

Polityk przypomniał, że sprawę będzie rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć jest możliwość, że wcześniej dojdzie do porozumienia gwarantującego wycofanie skargi głównej.

Umowa polsko-czeska

Potwierdził także, że Czesi przyślą stronie polskiej projekt umowy międzyrządowej ws. Turowa. Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej” mamy otrzymać go jeszcze w poniedziałek.

Gazeta podaje, że umowa ma zawierać m.in. zobowiązanie strony polskiej do sfinansowania inwestycji w Czechach na kwotę ok. 50 mln euro (wcześniejsze doniesienia medialne mówiły o kwotach rzędu 40-45 mln euro). Polska miałaby także zobowiązać się do monitorowania i informowania strony czeskiej o skutkach wydobycia węgla oraz współfinansować fundusz dla projektów środowiskowych na pograniczy Polski i Czech.

„DGP” donosi, że jeśli dojdzie do porozumienia stron czeskiej i polskiej, nasi sąsiedzi mogą wycofać skargę do TSUE, i to nawet jeszcze przed wakacjami.