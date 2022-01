Polowanie na oligarchów, czyli Kazachstan bez Nazarbajewów

Tokajew zauważył również, że „głównymi beneficjentami wzrostu gospodarczego były finansowe grupy oligarchiczne”, co ograniczyło rozwój wolnego rynku i zmniejszyło konkurencyjność kraju. Powiedział, że sektor górniczy, naftowy i gazowy powinien dzielić się częścią swoich zysków z państwem. Sektory te, jak wiadomo, znajdują się w rękach bliskich krewnych i zaufanych towarzyszy Nazarbajewa. Tokajew powiedział, że prokuratura, Ministerstwo Finansów i inne agencje rządowe powinny „zaprowadzić porządek” w służbie celnej, szczególnie na granicy z Chinami, gdzie, jak to ujął, „panuje prawdziwy bałagan”. Wiele osób w kraju uważa, że przepływ towarów z Chin jest kontrolowany przez krewnych Nazarbajewa.

Występując w potrójnej roli, prezydenta, przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, szefa partii rządzącej, Tokajew tylko raz wspomniał Nazarbajewa i to raczej w mało pochlebny sposób. - Dzięki pierwszemu prezydentowi w kraju pojawiła się grupa bardzo dochodowych firm i warstwa ludzi bogatych nawet jak na międzynarodowe standardy – powiedział Tokajew. Nie podał nazw i nazwisk, ale zaznaczył, że te firmy i osoby powinny „oddać ludziom co należne” i zasilić tworzony właśnie „fundusz społeczny” (jego struktura i procedury nie są jeszcze znane).

Sygnał do ataku

11 stycznia Tokajew wygłosił w parlamencie rodzaj mowy tronowej, nie tylko nie pozostawiając cienia wątpliwości, kto jest zwycięzcą krótkotrwałego, acz gwałtownego kryzysu, ale też zapowiadając, że to dopiero początek „denazarbajewizacji” Kazachstanu.

W swoim wystąpieniu Tokajew wskazał z nazwy tylko jedną firmę. To pobierający tzw. opłatę złomową, Operator ROP, powiązany z Aliją Nazarbajewą, córką byłego prezydenta. Firma, Operator ROP powstał w 2015 roku i jest od tamtej pory monopolistą na rynku recyklingu. Opłata pobierana przez tę prywatną firmę waha się od jednego do dziewięciu tysięcy dolarów. 12 stycznia na posiedzeniu rządu minister ekologii, geologii i zasobów naturalnych Serikkali Brekeszew poinformował, że od 2016 roku spółka Operator ROP zarobiła ok. 692 mld tenge – czyli niemal 1,6 mld dolarów. Tokajew polecił rządowi zrobienie porządku i odebranie prywatnej firmie monopolu. - Tym powinna zajmować się organizacja państwowa – podkreślił w parlamencie.