Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi

Prawie połowa ankietowanych uważa, że Polska nie powinna się godzić na powiązanie praworządności z budżetem UE

Jak wynika z sondażu RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", 46,1 proc ankietowanych uważa, że Polska nie powinna się godzić na mechanizm "pieniądze za praworządność". Z kolei tego typu rozwiązanie popiera 37,5 proc. badanych. - Praworządność to nie kara za to, co teraz wyprawia rząd PiS. To pewność stosowania unijnego prawa- powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.