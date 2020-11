Niedzielski: Do 29 listopada nie będzie żadnego luzowania obostrzeń. Co z feriami zimowymi? Maciej Badowski

Do 29 listopada nie będzie żadnego luzowania obostrzeń. - Pandemia już kilka razy nas zaskoczyła - wyjaśnił Niedzielski. Grzegorz Dembinski/ Polska Press

- Ostatnie regulacje, które wprowadziliśmy dotyczyły okresu do 29 listopada. Do tego czasu żadnych zmian ani obostrzających ani luzujących na pewno nie będzie - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Chyba, że dojdzie do pogorszenia- dodał.