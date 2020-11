Ostatniej doby liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła poniżej 20 tysięcy. Jednocześnie poinformowano o śmierci 357 osób

NOWE Kwarantanna i izolacja domowa - obowiązuję nowe zasady. Rząd wprowadza zmiany. Sanepid automatyzuje działania w epidemii koronawirusa

Kwarantanna i izolacja domowa to terminy, które zna każdy w czasie pandemii koronawirusa w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny wprowadza nowe zasady, które mają dać oddech obciążonym do granic możliwości placówkom. Część procedur zostaje zautomatyzowana, a GIS uruchamia specjalną infolinię do kontaktu. Sprawdź, co się zmienia.