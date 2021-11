Polacy są coraz bardziej eko."Pandemia skłoniła nas do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko"

Blisko 9 na 10 Polaków uważa, że ma wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. - Covid mocno wpłynął na nasze życie i zwyczaje, nie tylko zakupowe- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspert.

Jak się okazuje, pandemia skłoniła co drugiego Polaka do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko. Ponad połowa Polaków deklaruje, że byłaby mniej skłonna kupować produkty firm, które nie podchodzą poważnie do tematu ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej- wynika z badania „Wybory Polaków a zrównoważony rozwój”.

Ponadto, niemal co drugi Polak deklaruje, że podczas zakupów dóbr konsumenckich bardziej, niż kiedykolwiek bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i ekologiczne oraz jest skłonny zapłacić więcej za produkty, jeśli nadają się one do recyklingu lub zostały wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska. Co więcej, 70 proc. ankietowanych oczekuje wprowadzenie przepisów wspierających ekologiczne inicjatywy oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną tj.: farmy wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne. - Covid mocno wpłynął na nasze życie i zwyczaje nie tylko zakupowe. 48 proc.Polaków potwierdziło w naszych badaniach, że pandemia skłoniła ich do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko- tłumaczy w rozmowie z AIP Stanisław Kijowski, ING Bank Śląski.