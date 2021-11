Zmiany klimatu postępują szybciej niż jeszcze do niedawana sądzono. "Sprawa jest fundamentalna" Maciej Badowski

Wideo

Zmiany klimatyczne wpływają na życie nas wszystkich. Walka z niwelowaniem ich skutków oraz ograniczanie naszego wpływu na ekosystem to największe wyzwanie przed którym obecnie stoimy. - Sprawa jest fundamentalna. Myślę, że zarówno COP 26 w Glasgow ale też to wszystko, co dzieje się w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie energetycznej przemiany, wpływa na biznes w każdym sektorze- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspert.