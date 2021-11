Suplementy diety. "Skoro coś można kupić w aptece, to jest postrzegane na równi z lekiem". Niewłaściwe stosowanie jest groźne dla zdrowia

Polacy wiedzą co to są suplementy diety?

Wydaje się, że wiedza ta nie jest precyzyjna, nie jest to jednak cecha Polaków, ale generalnie konsumentów. Wygląda na to, że skoro coś można kupić w aptece, to jest postrzegane na równi z lekiem. Różnica jest jednak taka, że leki są zalecane przez ekspertów, a suplementami staramy się zarządzać samodzielnie.