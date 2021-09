Paweł Zalewski: Polexit to codzienna polityka rządu, polegająca na spychaniu Polski na margines UE

„Życzę rządowi, aby znalazł dobry kompromis z Czechami w sprawie Turowa. Powaga sytuacji wskazuje, że w tym celu warto skorzystać z doświadczenia polityków opozycji” – napisał Pan na Twitterze. Co by Pan rządowi poradził?

Rozumiem, że informacje, które mamy, są szczątkowe i nie chcę w oparciu o nie dokonywać za daleko idących opinii. Ale jeżeli mamy informację, że w lutym delegacja czeska nie została poważnie potraktowana w Polsce, że 25 maja premier deklarował, że jest blisko porozumienia i ono zaraz będzie, a okazało się, że nic z tego, to oznacza, że rząd wyczerpał już możliwość samodzielnego działania. Czesi są narodem bardzo przyjaznym Polsce, politycy czescy również. Mamy do dyspozycji kapitał polityczny, którym dysponuje Donald Tusk, Radosław Sikorski czy Grzegorz Schetyna – mówię o ministrach spraw zagranicznych i premierze, który był szefem Rady Europejskiej i może warto się ich zapytać, co zrobić w tej sytuacji. W końcu jest to nasz wspólny, narodowy interes i nasze wspólne pieniądze, które tracimy.