Negocjacje ws. Turowa. Mateusz Morawiecki: Ciężko będzie doprowadzić do porozumienia przed wyborami w Czechach Aleksandra Kiełczykowska

- Zapewne ciężko będzie doprowadzić do porozumienia przed wyborami, ponieważ nasi czescy sąsiedzi kierują się logiką wyborczą, która jest pozbawiona gotowości do porozumienia – mówił podczas konferencji prasowej w Mielcu premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do negocjacji ws. Turowa.