Paweł Kowal: Władimir Putin zwęszył słabość administracji Bidena

W nadchodzącym roku sporo się może dziać na świecie: mamy kwestię sporu Stanów Zjednoczonych z Chinami, kwestie Rosji, Białorusi, wyborów prezydenckich we Francji - całkiem tego dużo.

Symbolicznym wydarzeniem końca roku był czarny dzień w historii Rosji, czyli likwidacja Memoriału. Trzydzieści lat temu rozpadł się Związek Sowiecki. A teraz mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy truchło Związku Sowieckiego z wbitym osikowym kołkiem nagle zmartwychwstało. Bo przecież likwidacja Memoriału, to sprawa, która dotyczy nie tylko jednej organizacji, dotyczy konsekwentnej recydywy, jeżeli chodzi o prawdę historyczną w polityce rosyjskiej ostatnich ponad dwudziestu lat, czyli czasów Putina. To jest kwestia sądzenia historyków, którzy zajmowali się gułagiem i totalitaryzmem, to wsadzanie ich do więzień, fabrykowania przeciwko nim dowodów i na końcu próby ostatecznej rozprawy z Memoriałem. W sferze symbolicznej, to odwrócenie wszystkiego, co było istotą transformacji Rosji w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i na początku 90. W szerszym kontekście to jest próba stworzenia przez Putina nowego, trzeciego imperium. Trzeba to widzieć w kontekście wojny gazowej z Zachodem, napięcia na granicy z Ukrainą, faktycznego wjazdu Rosji na Białoruś, ciśnienia na Gruzję i Mołdawię, szczególnie w ostatnim czasie Mołdawię.