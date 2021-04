Oscary 2021: Wyniki. "Nomadland" ze statuetką dla najlepszego filmu [PEŁNA LISTA LAUREATÓW]

Tegoroczna gala rozdania Oscarów była inna niż wszystkie. A to za sprawą trwającej pandemii koronawirusa, która uniemożliwiła organizację ceremonii w takiej formie, do jakiej przywykliśmy w poprzednich latach. Ograniczono liczbę gości, zrezygnowano z prezenterów i towarzyszących gali bankietów. Jak co roku nie zabrakło jednak wielkich emocji. Które filmy zostały w tym roku nagrodzone Oscarem? Poniżej pełna lista zwycięzców Oscarów 2021.