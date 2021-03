Złote Globy 2021: Wyniki. Lista laureatów: statuetki dla "Nomadland", "The Crown" i "Minari". Zdjęcia z czerwonego dywanu

Aktor w komedii lub musicalu:

Sacha Baron Cohen - "Kolejny film o Boracie"

James Corden - "Bal"

Lin-Manuel Miranda - "Hamilton"

Dev Patel - "The Personal History of David Copperfield"

Andy Samberg - "Palm Springs"

Aktorka drugoplanowa:

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Jodie Foster - "Mauretańczyk"

Amanda Seyfried - "Mank"

Helena Zengel - "Nowiny ze świata"

Aktor drugoplanowy:

Sacha Baron Cohen - "Proces Siódemki z Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto - "The Little Things"

Bill Murray - "Na lodzie"

Leslie Odom Jr. - "Pewnej nocy w Miami..."

Piosenka:

Fight for You, "Judas and the Black Messiah"

Hear My Voice, "Proces siódemki z Chicago"

Io Si (Seen), "Życie przed sobą"

Speak Now, "One Night in Miami"

Tigress & Tweed, "The United States vs Billie Holiday"

Muzyka:

"Niebo o północy"

"Tenet"

"Nowiny ze świata"

"Mank"

"Co w duszy gra"