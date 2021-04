Oscary 2021. Nominacje: Kto powalczy o statuetkę dla najlepszego filmu? Pełna lista nominowanych filmów

Tegoroczna gala Oskarów planowana jest na 25 kwietnia. Kto w tym roku powalczy o statuetkę? Wśród nominacji jest polski akcent.

Małżeństwo aktorsko-muzyczne, czyli Priyanka Chopra Jonas i Nick Jonas, poinformowało już o ostatecznie liście nominowanych we wszystkich kategoriach, wśród których wybierani będą laureaci Oscarów. OSCARY 2021: KTO ZDOBĘDZIE STATUETKI? GDZIE OGLĄDAĆ GALĘ NA ŻYWO? FAWORYCI I PRZEWIDYWANIA, TRANSMISJA LIVE Gala wręczenia nagród zaplanowana jest na 25 kwietnia, czyli około trzy miesiące później niż odbywa się zazwyczaj. Oscary 2021. Polski akcent Dariusz Wolski został nominowany do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia za "Nowiny ze świata". Oprócz niego w tej kategorii powalczą Joshua James Richards ("Nomadland"), Erik Messerschmidt ("Mank"), Phedon Papamichael ("Proces Siódemki z Chicago") oraz Sean Bobbitt ("Judas And The Black Messiah"). "Nowiny ze świata" to ekranizacja książki Paulette Jiles w reżyserii Paula Greengrasa. W główną rolę wcielił się amerykański aktor Tom Hanks. Dzieło opowiada historię wędrującego od miasta do miasta i dzielącego się z ludźmi nowinami weterana wojny secesyjnej, który rusza w niebezpieczną podróż przez Teksas, by doprowadzić małą dziewczynkę do jej rodziny.

Dariusz Wolski jest polskim operatorem, który w Hollywood pracuje już od ponad 40 lat. Jednak "Nowiny ze świata" to jego pierwsza oscarowa nominacja.

Wolski studiował na Łódzką Szkołę Filmową, po czym wyjechał do Stanów, gdzie zajął się początkowo pracą przy filmach dokumentalnych oraz niskobudżetowych. „Po około trzech latach w łódzkiej szkole filmowej poczułem, że muszę być bardziej kosmopolityczny i międzynarodowy. Miałem taką fantazję, by wyjechać do USA. W 1979 roku trafiłem do Nowego Jorku. Znałem kogoś, kto studiował na Uniwersytecie Columbia, więc spędziłem tam czas, nakręciłem kilka filmów studenckich i znalazłem pracę jako asystent produkcji i asystent operatora. Miałem szczęście, że ktoś przedstawił mnie ludziom w BBC. Pracowałem dla nich jako asystent przy wielu filmach dokumentalnych" - pisze o sobie Wolski.

Później zaangażował się w pomoc przy tworzeniu klipów muzycznych, między innymi dla Davida Bowie, Eltona Johna czy Aerosmith. W 1990 roku otrzymał nominację do MTV Video Music Award za zdjęcia do teledysku "Janie's Got a Gun" zespołu Aerosmith, a w 2001 roku za teledysk do piosenki "Stan" Eminema.

Operator współpracował z Ridleyem Scottem przy tworzeniu takich filmów jak "Prometeusz", "Adwokat", "Exodus: Bogowie i królowie", "Marsjanin", ale także pracował z Timem Burtonem przy "Alicji w Krainie Czarów". W 2004 roku został zaproszony do członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej, która przyznaje Oscary. Oscary 2021. Nominacje: Najlepszy film: "Ojciec"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago" Najlepszy reżyser: Thomas Vinterberg - "Na rauszu"

David FIncher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Viola Davis "Ma Rainey: Matka bluesa"

Andra Day “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby "Cząstki kobiety"

Frances McDormand “Nomadland”

Carey Mulligan "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Riz Ahmed “Sound of Metal”

Chadwick Boseman "Ma Rainey: Matka bluesa"

Anthony Hopkins "Ojciec"

Gary Oldman "Mank"

Steven Yeun "Minari" Najlepsza aktorka drugoplanowa: Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sacha Baron Cohen "Kolejny film o Boracie"

Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah"

Paul Raci "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr. "One Night in Miami” Najlepszy scenariusz oryginalny: "Judas and the Black Mess"

"Minari"

"Obiecująca młoda kobieta"

"Dźwięk metalu"

"Story"

"Proces Siódemki z Chicago"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Kolejny film o Boracie"

"Ojciec"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"Biały tygrys" Najlepszy film animowany: "Naprzód"

"Over The Moonn"

"Baranek Shaun - Farmaggedon"

"Co w duszy gra"

"Wolfwalkers" Najlepszy film międzynarodowy: Na rauszu

Better Days

Collective

The man who sold his skin

Quo vadis, Aida? Najlepszy film dokumentalny: “Collective”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Time” Najlepsze zdjęcia: Sean Bobbitt “Judas and the Black Messiah”

Erik Messerschmidt “Mank”

Dariusz Wolski "Nowiny ze świata"

Joshua James Richards "Nomadland”

Phedon Papamichael "Proces Siódemki z Chicago" Najlepsza muzyka: "Da 5 Bloods"

"Mank"

"Minari"

"News of the world"

"Co w duszy gra" Najlepszy montaż: "Ojciec"

“Nomadland”

“Obiecująca. Młoda. Kobieta"

“Sound of Metal”

“Proces Siódemki z Chicago" Najlepsza scenografia: “Ojciec"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

“Mank”

“Nowiny ze świata"

“Tenet” Najlepsze kostiumy: “Emma”

"Ma Rainey: Matka bluesa"

“Mank”

“Mulan”

“Pinokio"

Najlepszy utwór muzyczny: “Fight For You”, “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice”, "Proces Siódemki z Chicago"

“Husavik”, "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

“lo Sì (Seen)”, “The Life Ahead, La Vita Davanti a Se”

“Speak Now”, “One Night in Miami…” Najlepsze efekty specjalne: "Love and Monsters"

"The Midnight Sky"

"Mulan"

"The One And The Only Ivan"

"Tenet" Najlepsza charakteryzacja: “Emma”

“Hillbilly Elegy”

"Ma Rainey: Matka bluesa"

“Mank”

“Pinokio" Najlepszy dźwięk: “Misja Greyhound”

“Mank”

"Nowiny ze świata"

“Soul”

“Sound of Metal” Najlepszy film krótkometrażowy: "Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"Białe okno"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "Colette"

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "Burrow"

"Genius Loci"

"Jakby coś, kocham was"

"Kapaemahu"

"Opera"

"Yes People"

Bon turystyczny - będzie wydłużenie terminu?