Grammy 2021. Wyniki - lista. Kto wygrał? Najwięcej nagród trafiło do kobiet. Królowały Beyonce, Billie Eilish i Megan Thee Stallion ZDJĘCIA

Nagrody Grammy, które są uważane za muzyczny odpowiednik Oskara, zostały wczoraj rozdane w Los Angeles. Początkowo gala miała odbyć się 31 stycznia, jednak w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju przeniesiono ją na 14 marca. Wydarzenie poprowadził znany amerykański komik Trevor Noah.

Występy rozpoczął brytyjski wokalista Harry Styles, który w zaśpiewał przebój ze swojej najnowszej płyty "Watermelon Sugar". Po nim 19-letnia Billie Eilish wykonała nagrodzony utwór "Everything I wanted". Wieczór gali przy różnych aranżacjach sceny, uświetnili tacy artyści jak Dua Lipa, Lionel Richie, Brittany Howard czy Chris Martin.

Za najważniejsze kategorie, czyli tak zwany obszar generalny, na który oczy widzów, ale i artystów najbardziej są zwrócone, uważa się: „album roku", "nagranie roku", "piosenka roku" i "najlepszy debiut".

Najlepszym albumem uznano "Folklore" Taylor Swift, która już trzeci raz zdobyła statuetkę w tej kategorii. Tym samym jest pierwszą kobietą, której udało się to osiągnąć. Natomiast piosenką roku wybrano "I Can’t Breathe" Dernst Emile II, H.E.R. oraz Tiary Thomas. Megan Thee Stallion znana z hitu „Savage” wygrała w kategorii „najlepszy debiut.” Billie Eilish oraz Finneas pokonali swoich rywali zdobyli statuetkę za najlepsze nagranie piosenką "Everything I wanted".