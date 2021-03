Film dokumentalny o młodej gwieździe muzyki „Billie Eilish: Świat lekko zamglony” jest już dostępny na platformie Apple TV+

Billie Eilish w ramach promocji filmu dokumentalnego „Billie Eilish: Świat lekko zamglony” udostępniła „ilomilo” (Live From The Film – Billie Eilish: The World’s A Little Blurry). Nagranie pochodzi z koncertu zarejestrowanego 10 października 2019 r. w Toyota Center w Houston. Część występu można obejrzeć we wspomnianym dokumencie.

„Billie Eilish: Świat lekko zamglony” to film dokumentalny przybliżający fenomen Billie Eilish. Wielokrotnie nagradzany filmowiec, R.J. Cutler, towarzyszy nastolatce w trasie, na scenie i w rodzinnym domu podczas pracy nad debiutanckim albumem „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, który zmienił jej życie.

Billie Eilish wydała swój przełomowy debiut „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” w 2019 r. Na 62. ceremonii rozdania Grammy zdobyła pięć statuetek: Najlepszy nowy artysta, Album roku, Nagranie roku, Piosenka roku, Najlepszy album popowy wokalny. Eilish wystąpiła w trakcie 92. ceremonii wręczenia Oscarów, prezentując utwór „Yesterday” The Beatles.

18-latka nagrała również utwór do nowej odsłony filmu o Jamesie Bondzie pt. „No Time To Die”.