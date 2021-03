Oscary 2021. Kiedy gala rozdania statuetek? Jakie są przewidywania bukmacherów? Sprawdź, gdzie oglądać nominowane filmy i galę Oscarów

Zbliża się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. W tym roku wyjątkowo odbędzie się w kwietniu - to w związku z trwającą pandemią koronawirusa, która uniemożliwiła organizację gali w lutym, tak jak odbywało się to w poprzednich latach.

Gala wręczenia Oscarów będzie transmitowana przez telewizję ABC , a także w należącej do stacji aplikacji. W Polsce ceremonię prawdopodobnie będzie można obejrzeć na Canal+ . Najważniejsze momenty ceremonii są niemal od razu udostępniane w social mediach - na kanałach należących do Akademii Filmowej i telewizji ABC.

Oscary 2021. Nominacje

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa Amerykańska Akademia Filmowa zdecydowała, by zmienić kryteria do ubiegania się o nominacje. Dawniej nominowane do Oscara mogły być jedynie te filmy, które były wyświetlane w kinach przez co najmniej 7 dni. Ze względu na to, że w ubiegłym roku kina były zamknięte, do walki o Oscara dopuszczono także produkcje, które były dostępne tylko na platformach streamingowych.