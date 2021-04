Oscary 2021. Kim jest Dariusz Wolski, nominowany do Oscara? Oto najważniejsze muzyczne klipy wideo przy których pracował jako reżyser zdjęć

Dariusz Wolski, Darek Wolski, Dariusz A. Wolski, Darius Wolski - to ten sam człowiek. Pracuje z najlepszymi reżyserami na świecie. Maczał palce w hitach kinowych. Do tego ma rękę do klipów wideo. W artykule poniżej lista najważniejszych teledysków przy których pracował.

Jak podają biografowie Dariusza Wolskiego, Polak pracował przy ponad stu produkcjach wideoklipów wielu sławnych twórców. Najprawdopodobniej pierwszym klipem przy którym pracował przyszły kandydat do Oscara, była słynna "Luka" Suzanne Vegi nagrywana w 1987 r. Ostatnim jak na razie był klip pt. "Stan" rapera Eminema z udziałem Dido. Poniżej lista wybranych klipów nagranych przy udziale Dariusza Wolskiego. 1987 "Luka" - Suzanne Vega, reżyseria Michael Patterson, Candace Reckinger

"This Lonely Heart" - Loudness, reżyseria Nigel Dick „Be still my beating heart” - Sting, Michael Patterson, Candace Reckinger 1988 "This Note's For You" - Neil Young, reżyseria Julien Temple

"When It's Love" - Van Halen, reżyseria Jeremiah Chechik "If It Isn't Love" - New Edition, reżyseria Geoffrey Edwards "Indestructible" - Four Tops, reżyseria Maurice Phillips "Hey Hey" - Neil Young, reżyseria Julien Temple "Holdin' On" - Steve Winwood, reżyseria David Fincher "Eternal Flame" - The Bangles, reżyseria Tim Pope "Downtown Life" - Hall & Oates, reżyseria Jeremiah S. Chechik 1989 "American Dream" - Crosby, Stills & Nash, reżyseria Julien Temple „500 miles” - The Hooters, reżyseria Daniel Kleinman "Forever Your Girl" - Paula Abdul, reżyseria David Fincher "Janie's Got a Gun" - Aerosmith, reżyseria David Fincher "Darlin', I..." - Vanessa Williams, reżyseria Alek Keshishian "I'll Be Good To You" - Quincy Jones, Ray Charles & Chaka Khan, reżyseria David Kellogg

"License to Kill" - Gladys Knight, reżyseria Daniel Kleinman

"Sweet & Low" - Debbie Harry, reżyseria Steven Meisel "Yer So Bad" - Tom Petty, reżyseria Julien Temple 1990 "Unforgettable" - Natalie Cole, reżyseria Steve Barron "Give It Up" - ZZ Top, reżyseria Steve Barron 1997 "Not If You Were the Last Junkie On Earth" - The Dandy Warhols, reżyseria David LaChapelle 2000 "Stan" - Eminem & Dido, reżyseria Dr. Dre & Philip Atwell