Omikron w Europie. Padają kolejne rekordy zakażeń. Państwa wprowadzają restrykcje

W większości europejskich państw zbliża się szczyt kolejnej fali koronawirusa, co spowodował nowy, bardziej zaraźliwy wariant – Omikron. We Włoszech zaostrza się restrykcje. Od 10 stycznia ze środków transportu, hoteli, restauracji, ośrodków sportowych, basenów i z wyciągów oraz stoków narciarskich będą mogły korzystać osoby posiadające Super Green Pass, czyli przepustkę covidową wystawianą na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Następny pakiet przepisów ograniczających dostęp do wielu miejsc bez przepustki COVID-19 wejdzie w życie 20 stycznia. Będzie ona wymagana u fryzjera i przy wstępie do centrów handlowych.