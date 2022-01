W Hiszpanii COVID-19 może być traktowany jak grypa. Co z resztą Europy?

Hiszpania jako pierwszy kraj wzywa do traktowania Covid-19 jako choroby endemicznej, takiej jak grypa, co wyraźnie sugeruje, że ludzie muszą z Covid żyć bardzo długo.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, Madryt przestałaby badać każdą osobę, u której zaobserwowany zostałby jeden z symptomów zakażenia Covid-19. Plany nad wprowadzeniem takiego rozwiązania trwają od lata 2020 roku.

Pomysł ten stopniowo zyskuje na popularności i może skłonić do ponownej oceny strategii poszczególnych rządów dotyczących radzenia sobie z koronawirusem. Brytyjski sekretarz ds. edukacji Nadhim Zahawi powiedział BBC, że Wielka Brytania jest „na drodze do przejścia od pandemii do endemizmu”.

W takich krajach jak Francja, Niemcy, Włochy i Rumunia – z których wszystkie odnotowują najwyższe dzienne poziomy zachorowań w całej pandemii – może być za wcześnie na takie rozmowy. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że ponad połowa ludzi w Europie jest na dobrej drodze do zakażenia się Omikronem w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.