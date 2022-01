Wstrząsająca informacja WHO. Już niedługo omikron zakazi ponad połowę populacji Europy Małgorzata Puzyr

Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne fot. Pawel Relikowski / Polskapress

Szacuje się, że ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem koronawirusa Omikron w sześć do ośmiu kolejnych tygodni - poinformował we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.