Od poniedziałku ruszają nowe obostrzenia w kolejnych częściach Polski

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie.

W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując specjalne zasady.

W budynku szkoły nie może być więcej niż 50 proc. uczniów, a co za tym idzie co najmniej 50 proc. uczniów będzie miała lekcje zdalnie.