Lockdown w kolejnych częściach Polski. Od 15 marca obostrzenia w woj. mazowieckim i lubuskim, zamknięte kina, hotele i nauczanie hybrydowe

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że dzisiejsze wyniki zakażeń pokazują, iż „materializuje się czarny scenariusz trzeciej fali”. To jest dynamika przyrostu powyżej 30 procent (...) Średnia dzienna z ostatnich siedmiu dni przekroczyła poziom 14 tysięcy. To ponad 27 procent niż było tydzień temu. Wtedy wynosiła 11 tysięcy. Zderzenie tych liczb pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem pandemii i jest to trend trwały – mówił.